兵庫県豊岡市と全但バスは、竹野地域で１０月から導入する予約型乗り合い交通について、「バス型日本版ライドシェア」の試験運行制度を活用する方針を決めた。

バス会社が運行する自家用車での乗り合い輸送や個別輸送を可能にした国内初の試みで、運転手不足が深刻化する地域の交通維持策として注目される。（熊谷暢聡）

昨年４月に始まった「日本版ライドシェア」は、一般ドライバーが自家用車を使って有償で人を運ぶ事業。現行制度ではタクシー会社の運行管理のもとで実施されているが、国はバス、鉄道事業者への拡大を検討している。制度改正に向け、今年度から事業者による試験運行を実施することにした。

日本版ライドシェアは本来、タクシー不足を補う目的で始まったが、全但バスは地域交通の維持を目的とした試験運行を国の交通政策審議会自動車部会に提案。バス会社が一般ドライバーを雇用し、自家用車で乗り合い輸送に取り組む「バス型」の試験運行が認められた。

竹野地域では、路線バス（一部を除く）と市営バス、乗り合いタクシーを廃止し、予約に応じて運行する乗り合い交通が導入される。全但バスは、地域住民を雇用し、市から貸与される白ナンバーの公用車３台（ワンボックス車２台、乗用車１台）で運行する。

公用車を使った個別輸送サービスも可能で、予約型乗り合い交通の運行開始後、空き時間帯のタクシー運行も検討する。マイクロバスなどを活用した通勤・通学時間帯への対応や、福祉施設利用者も相乗りする「混乗」送迎なども想定しているという。

地方ではバス運転手の不足や高齢化が進み、全但バスでも減便や路線の運休が生じている。国土交通省近畿運輸局交通政策部は「バス会社が住民協力でドライバーを雇用し、運行することによって（地域交通の）持続可能性が高まる」と説明する。

全但バスの小坂祐司・常務取締役は「担い手不足による減便と撤退が繰り返される可能性があり、バス会社として住民と協力して地域交通を守れる形はないかと考えた。利用者が少ない地域のモデルケースにしたい」と話している。