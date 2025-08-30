º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÁ°¤ËÄ¹Ìî»Ô¤Ç¤â´óÉÕ¶â¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿ー¥È¡ÚÄ¹Ìî¡Û
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÁ°¤Ë30Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¿®½£ËÜ¼ÒÁ°¤Ç¤Ï´óÉÕ¶â¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤êÂçÀª¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å2»þ¤Î³«¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Îó¤òºî¤Ã¤¿30¿ÍÍ¾¤ê¤¬Æþ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî»Ô¼ãÎ¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¿®½£ËÜ¼ÒÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÍè¾ì¼Ô¤«¤é´óÉÕ¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¿®½£¤¬±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬34.1ÅÙ¤Ë¡£ÈÓÅÄ»ÔÆî¿®Ç»¤Ç¤Ï38.1ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£