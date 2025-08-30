»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡¡¡Ö²æ¤¬Äï¡×¿Íµ¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç½é¶¦±é¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡²Î¼ê¤Î»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡Ê41¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÄï¤ÇÇÐÍ¥¡¦»°±ºµ®Âç¡Ê39¡Ë¤È¤Î·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#NACK5 #¥¥é¥¹¥¿ °ìÇ¯¤Ö¤ê¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡¡ÌÚÍË¥³¥ó¥Ó¤ÏÍá°á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÆü¤Îº£Æü¤Ï²æ¤¬Äï¤Ç¤¢¤ë #»°±ºµ®Âç ¤¬¥²¥¹¥È¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¶¦±é¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢µ®Âç¤È¡¢¶¦±é¤ÎÀÆÆ£É´¹á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¾¯¤·±äÄ¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥·¥§ÎòÂåºÇ¹â´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¡ÖË»¤·¤¤Ãæ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£