¾¾¤¿¤«»Ò¡¡±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ëà¹³µÄá¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤¬£³£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¾¾¤µ¤ó¤Ï¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾¾¤Ï¡Ö²»¡¢ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌµ²»¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾¾Â¼¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Èà¹³µÄá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îà¾¾Â¼¤¯¤óá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¤³¤È¡£¾¾¤È¾¾Â¼¤Ïº£Ç¯£²·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡£±£Ó£Ô¡¡£Ë£É£Ó£Ó¡×¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾¾Â¼¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¾¾¤¬¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡ÖÁ´¤¯²»¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾¤Ï¡ÖÌÄ¤ë¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¿¤ÀÁá¤¤¡Ä¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¾¾¤Ï¤½¤Ð¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï½µ£´¤È¤«¡£ËèÆü¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡×¡£Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤â¹Ô¤¯¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤æ¤ÇÂÀÏº¡Ù¤È¤«¤â¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡³Î¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¢¡Ø¤æ¤ÇÂÀÏº¡Ù¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡¡°ì½ï¤À¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£