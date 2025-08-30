「ミトマはリコ・ルイスが相手ならやりたい放題だろう」ではどうするか。 シティ専門家が見解「グアルディオラはヌネスのスピードを選ぶはず」
マンチェスター・シティのマテウス・ヌネスが、現地８月31日に行なわれるプレミアリーグ第３節のブライトン戦で「ほぼ確実に」先発する見通しだ。シティ専門家のスティーブン・マクイナーニー氏がイギリスメディア『Sports Mole』に語っている。
ポルトガル代表のヌネスは、開幕のウォルバーハンプトン戦（４−０）は後半から途中出場し、続くトッテナム戦（０−２）ではベンチ入りも出番がなかった。2023年にMFとして加入したヌネスは、今年に入って右SBを務めることが増え、リコ・ルイスとのポジション争いを繰り広げている。
シティの最終ラインは「スピード不足」が指摘されているなか、トッテナム戦では両サイドからの攻撃に苦しんだ。今回、対戦するブライトンはウインガーを多用し、昨季にプレミアリーグで10ゴールをマークした三笘薫も左サイドで存在感を放っている。
マクイナーニー氏は「ミトマのトリッキーな動きを抑えるには、ヌネスのスピードが極めて重要になる」とし「シティは間違いなくヌネスのスピードを重視するだろう」と語った。
「おそらくヌネスが右サイドバックで出場すると思う。シティの最終ラインにはスピードが必要だ。ミトマはリコ・ルイスが相手ならやりたい放題になるだろう。グアルディオラ監督はミトマに対して、絶対にヌネスのスピードを選ぶはずだ」
さらに、ブライトン戦ではライアン・シェルキとオスカー・ボッブがスタメンから外れ、ベルナルド・シウバら経験豊富な選手を起用する「より現実的な布陣」となる可能性が高いと見解を示す。「グアルディオラ監督はニコ・ゴンサレスやベルナルド、レインデルスら中堅選手を重視するだろう。ロドリもコンディションが上がっている」とのことだ。
トッテナム戦の黒星を受け、マクイナーニー氏は「シティはブライトン戦で反発を見せるはず」と展望。「スパーズ戦は良い教訓になった。グアルディオラも準備期間が取れたことで仕切り直しができる」と分析する。「ブライトンはエバートンに敗れ、フルアムとは引き分けたが、ミトマをはじめとする質の高い選手が揃っている」と評価し、「ゴールキーパーのトラフォードやエデルソンにとっても試練となるだろう」と述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
