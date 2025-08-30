ÉðÅÄµ×Èþ»Ò57ºÐ¡¡Ì¼¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸½Ìò¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡Ì¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤·¡ÖÍî¤Á¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç»ÐËå¤ÎÍÍ¤ËÍÙ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢Àµ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶ËþºÜ¤Î°ì¸À¡Ä¡×¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸½Ìò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£