将棋日本シリーズJTプロ公式戦は8月30日、高松市の「サンメッセ香川」で2回戦第3局の対局を開始した。本局に臨むのは、現在王位挑戦中の永瀬拓矢九段（32）と前年準優勝で1回戦を勝ち抜けた広瀬章人九段（38）。強豪が激突する注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。

永瀬九段は、2009年10月に四段昇段。竜王戦2組（1組：7期）、順位戦A級（A級：5期）。タイトルは叡王1期、王座4期の通算5期。棋戦優勝は3回。将棋界でも屈指と言われる豊富な研究量を誇り、対局でも「負けない将棋」に徹し千日手や持将棋もいとわない。JT杯は6年連続6回目の出場で、2020年大会に準優勝を経験している。今年度は本局が初戦となる。

広瀬九段は2005年4月に四段昇段。竜王戦1組（1組以上：6期）、順位戦B級1組（A級：10期）。タイトルは第31期竜王、第51期王位の計2期。棋戦優勝は新人王戦で1回。JT杯は3年連続10回目の出場で、2019年と2024年大会に準優勝を経験している。地元の北海道札幌市で行われた1回戦で、豊島将之九段（35）に勝利し2回戦進出を決めている。本局でも強敵を撃破し、準決勝進出を決めることができるか。

両者の公式戦対戦成績は、永瀬九段の10勝4敗。直近の対戦は2024年12月に行われた第66期王位戦予選決勝で、永瀬九段が現在4連勝中だ。注目の一戦を制し、準決勝進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、11月9日に行われる準決勝第2局の大阪大会で伊藤匠叡王（22）対 佐藤天彦九段（37）戦の勝者と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。前年大会は、渡辺九段が広瀬九段を破り自身4度目となる優勝を飾った。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）