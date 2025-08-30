７月に第１子を出産した、２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング女子６９キロ級金メダリストの土性沙羅さんが近影を公開。反響を呼んでいる。

３０日までにインスタグラムで「Ｔシャツの季節、今年はいつまで続くのかしら……去年は１１月までＴシャツ着てました」とつづり、Ｔシャツ姿でサングラスをかけたショットを投稿。

さらに「そして歯列矯正開始から１年８ヶ月が経過 少し前からゴムかけもスタート 食べたものはほぼほぼワイヤーがたべてる気がする調整後は数日歯が痛い！」（原文ママ）と報告した上で、「そんなこんなでもうすぐ９月！残りの夏、のりこえたい！」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「可愛すぎ」「めちゃくちゃカッコイイです」「いい女だな〜」「凄（すご）く可愛いＴシャツですね」などの声があがっている。

土性さんは２０１６年リオデジャネイロ五輪でレスリング女子６９キロ級金メダルを獲得。２３年３月で現役を引退し、同年４月から地元である三重県松阪市の市役所職員となった。今年３月いっぱいで松阪市役所を退職。同年４月からは母校・至学館大学のレスリング部コーチに就任した。

プライベートでは２１年９月２８日に至学館大時代の同級生と結婚。２５年７月に第１子出産を発表した。