¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬£³£°Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¬¤»Ëþ³«¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡££Í£Ã¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¤Ï¤À¤ó¤À¤óÈè¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï£´·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡££Í£Ã¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÀÐÅÄ¤«¤éÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÈþÍÆ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¾å¡£º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÈþÇò¤Ç¤¹¡£Çò¤¯¤Æ¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¤ì¤¤¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂº¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£¡ÖÇò¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²¬Â¼¤âÀÐÅÄ¤â¡ÖÈ¯¸÷¡ª¡©¡×¤È°ìÀÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¯¤µ¤ê¤«¤±¤È°ã¤¦¤ó¡©¡×¤ÈÈ¯¹Ú¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐÈà½÷¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¶á´ó¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£É×¤Ï²¬ÅÄ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥Ã¥×ÊÑ¤¨¤¿¤Í¡¢¥Í¥¤¥ëÊÑ¤¨¤¿¤Í¡£¤³¤Î¥ê¥Ã¥×»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ï¤í¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¤Î¤í¤±¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö´Å¤¨¾å¼ê¤Ç¡£´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤ï¤¿¤·¤â´Å¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´Å¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈËÜµ¤¤Î¾Ð¤¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤µ¤á¤¿¤è¤¦¤ËÀ¼¤À¤±¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄ¤¬¡Ö´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡´Å¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ×¤¬¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¥Ï¥°¤¹¤ë»þ´Ö¤À¤è¡¼¡×¤È¸À¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢²¬Â¼¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£