12星座のお守りコスメが誕生！ミュシャの名作『12か月』が香る、新作フレグランスオイルに注目
「MUCHA（ミュシャ）」から、ミュシャの名作『12か月』の絵はがきと星座を組み合わせた「フレグランスオイル」が登場。
2025年9月18日（木）、ミュシャ店舗および公式オンラインストアで発売されます。
新しくオープンする2店舗では先行販売を実施。ワン・フクオカ・ビルディング店では9月5日（金）より、ニュウマン高輪店では9月12日（金）より展開されますよ。
ミュシャの名作『12か月』がフレグランスオイルになった！
©Mucha Trust 2025
19〜20世紀初頭にかけて活躍したチェコ出身の芸術家、アルフォンス・ミュシャ。作品は、しなやかな曲線と美しい色彩が特徴です。
このたび登場する「ZODIAC SIGN FRAGRANCE OIL」コレクションは、ミュシャの名作のひとつである『12か月』の絵はがきがモチーフ。色鮮やかにデザインされたボックスは、思わず集めたくなっちゃいます。
星座ごとに仕上げられたフレグランスは、気分を上げてくれるお守りのようなアイテム。ロールオンタイプで、爪や指先の保湿としても使えますよ。
アート×香りで12星座を表現した特別なコレクション
©Mucha Trust 2025
「ゾディアックサイン フレグランスオイル」（各 税込3190円／6ml）には、12星座の支配星と植物から導き出した、12種類のフレグランスがラインナップ。植物由来のシンプルな香りがそろいます。
『牡羊座』は、ジンジャーとアオモジ果実油のブレンドされた、スパイシーさと甘さが共存する香り。
©Mucha Trust 2025
イランイランとベルガモット、シダーウッドがブレンドされた『牡牛座』は、オリエンタルでフローラルな香りです。
©Mucha Trust 2025
『双子座』は、ペパーミントの鼻を抜けるようなフレッシュで爽やかな香り。
©Mucha Trust 2025
『蟹座』は、クラリセージがハーブの温かみと甘さを感じさせる印象的な香りです。
©Mucha Trust 2025
『獅子座』は、スイートオレンジの甘く爽やかな、なじみのある香り。
©Mucha Trust 2025
『乙女座』は、フローラルで落ち着いたラベンダーが香ります。
モダンなパッケージは、全部集めたくなるかわいさ
©Mucha Trust 2025
『天秤座』は、ローズとパルマローザ、ゼラニウムをブレンドした、エレガントで華やかな香り。
©Mucha Trust 2025
グリーンな香りの『蠍座』は、まるで森林浴をしているかのような気分を味わえそう。
©Mucha Trust 2025
ジャスミンとオレンジをブレンドした『射手座』は、爽やかな甘みが漂います。
©Mucha Trust 2025
『山羊座』は、パチュリのエキゾチックで落ち着きのある、スモーキーな香り。
©Mucha Trust 2025
『水瓶座』は、サイプレスのヒノキのようなウッディーで清涼感のある香りです。
©Mucha Trust 2025
『魚座』は、グリーンのフレッシュさを感じさせる、ジュニパーベリーの凛とした香り。
それぞれ美しいアートがモダンにデザインされた、おしゃれなパッケージにもうっとりしてしまいますよね。
ギフトにもぴったり◎ ミュシャの「お守りコスメ」を持ち歩こ
©Mucha Trust 2025
ミュシャの「ゾディアックサイン フレグランスオイル」は、ポーチに入れやすいサイズ感で持ち歩きにも便利◎
手首に塗った後、深く香りを吸うと、より気分が上がりそうです。
ご褒美やギフトとして、パーソナライズされた香りをゲットしてみてくださいね。
販売ページ
https://alphonsemucha.jp/
参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース
