匂わせ? リバプール10番MFの散歩中のユニフォーム姿にファン注目「なんてシャツだ」「かっこいい」
リバプールの10番を背負うアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターの投稿写真が注目を浴びている。
マック・アリスターは29日に自身のインスタグラム(@alemacallister)を更新し、「(愛犬の)オメロと散歩」と4枚の写真をアップ。リバプールの1995-96シーズンのアウェーユニフォームを着ており、ファンから「かっこいい」「なんてシャツだ」「レトロなシャツも大好き」「95-96リバプールアウェーは最高だ」「似合ってるよ、アミーゴ」などの声が上がった。
1995-96シーズンのアウェーユニフォームは白と緑で4分割されたデザインとなっており、クラブの歴代ユニフォームの中でも特に人気が高い。
ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』は以前、リバプールとアディダスが同ユニフォームのリメイクコレクションを発売すると伝えていた。
今回のリバプールMFの投稿を受け、「リバプールのアレクシス・マック・アリスターが、リバプールのアディダス製1995-96アウェーユニフォームを着用している姿が確認されており、この象徴的なユニフォームの復刻を示唆している。これは以前の情報を裏付けるものだ」とレポート。リメイクコレクション第1弾は2026年初頭に発売される見込みだが、予想より早くなる可能性もあるようだ。
