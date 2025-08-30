夫の“一線越え”目撃で正妻ブチギレ！戦慄の“死者メイク”でドロ沼復讐劇が最高潮へ＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月29日（金）に放送された第6話では、時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が真夏と時夢の“一線を越えた姿”を目撃し絶叫。暗闇で白塗りの“死者メイク”を自身に施す未来に思わず背筋が凍る一幕が繰り広げられた。

◆「さよなら…私」

元不倫相手の大嘘が判明し落ち込んでいたところを時夢（安田）に優しく支えられ、再びイケナイ感情に火がついた真夏（松本）。3回目となる“不倫キス”を交わした真夏は、そのまま2人きりの工房で熱い夜を過ごした。

しかし、裸で眠る真夏たちを、未来（高橋）の命令でこっそり2人の後をつけていた日熊元也（ひのくま・げんや／白濱亜嵐）が発見。ストーカー行為に発展するほど真夏を愛している元也は悲しみを必死に堪えながらその様子を撮影し、未来に共有した。

2人の不倫映像を見た未来は「うわあああ」と激しく絶叫し、そして不気味なほどピタリと静かになる。

映像が切り替わり、真っ暗な部屋で自らの顔を白く塗っていく未来。死者の祭りのメイクを施すと、未来は絶望に沈んだ声で「さよなら…私」と呟くのだった。