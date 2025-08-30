横山秀夫による短編推理小説「陰の季節」シリーズは、警務課調査官という一般警察官の人事責任者である管理部門の警察官が主人公の物語。2000年から2004年にかけて、上川隆也の主演でテレビドラマ化もされたヒット作だ。

TBSチャンネル2で9月に放送される横山秀夫サスペンス「陰の季節7・清算」は、ドラマシリーズ第7弾にあたる。上川演じる主人公・二渡真治が、警察官の増員と定期異動、警察官の不倫疑惑という複雑に絡み合う難題に立ち向かっていく。

警務課調査官の二渡にとって最も忙しい、定期異動の季節がやってきた。そんなある日、二渡は大黒警務部長(高田純次)に呼び出され、県議会の治安常任委員長・矢村(石井愃一)から警察官増員の意見書を提出してもらうという任務を言い渡される。この任務は、犯罪の多様化かつ増加に伴って二渡の所属する県警でも人員増を余儀なくされた状態の中、大黒が人員増の要求書を県議会議員から県議に提出してもらうことを怠ったことの尻ぬぐいで、言うなれば二渡は大黒から不始末を押し付けられたのだ。矢村のもとに向かうものの、案の定、意見書の提出を拒否される二渡。そんな中、同期の丹羽(飯田基祐)から電話がかかってきて、薬物特捜班の菊地班長(大門正明)が本部の女性警察官と不倫しているというタレコミを聞かされる...。

■戸惑いや葛藤、二渡の人間味もしっかりと感じられるシリーズ第7弾

ドラマシリーズ第7弾となった本作では、警察官の増員に定期異動、さらには警察官の不倫疑惑と、二渡のもとに次々と難題が降りかかってくる。

特に不倫疑惑については、事実であれば、今後の人事にも大きく影響してくる問題。しかも、その不倫疑惑の相手である女性警察官が、二渡のかつての恋人で結婚も考えたことのある警務部情報管理課の光浦多恵(南野陽子)だという...。タレコミの詳細を聞いた二渡は思わず茫然。深い葛藤に揺れ動くこととなる。

元恋人の不倫疑惑という精神的負担が重いであろう事案に直面した二渡の心情を、上川は持ち前の演技力で細やかに表現。不倫疑惑の詳細を聞く中で光浦の名前が挙がった時の動揺や、事実であれば、かつて愛した女性に人事として処分を下さなければならないことへの葛藤が、上川の表情や声のトーンから垣間見える。そんな戸惑いの中でも、警務課調査官としての責務を全うしようと奮闘する二渡の姿に、プロフェッショナルを感じる。

定期異動や人員増員という難題に加えて、元恋人の不倫疑惑という、二渡の過去の恋愛についても見えてくるエピソードだけに、本作はシリーズの中でも二渡の人間味がより感じられる作品かもしれない。二渡の中に巡る複雑な心情の変化や、プロフェッショナルの中に顔を覗かせる人間臭さを伝える上川の見事な演技にも注目しながら見てほしい。

文＝HOMINIS編集部

