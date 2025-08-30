「愛の不時着」ソン・イェジン、エレガントドレスで大胆美背中「美しすぎる」「女神のよう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/30】ドラマ「愛の不時着」に出演した女優のソン・イェジン（Son Yejin）夫妻が3月31日、それぞれのInstagramを更新。新たなウエディングフォトを公開し、話題を集めている。
【写真】「愛の不時着」ソン・イェジン、大胆美背中披露
イェジンは青色のハートの絵文字とともに、エレガントなドレス姿を公開。背中がざっくりと開いたデザインで、美しい肌を惜しみなく披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「見惚れる」「エレガント」「女神のよう」といったコメントが寄せられている。
イェジンは、ヒョンビン（Hyun Bin）とNetflix制作のドラマ「愛の不時着」（2019年）で共演したことをきっかけに交際をスタートし、2022年3月31日にゴールイン。ドラマ内で真実の愛を育んでいく役どころであったことから、作品を超えて本当の夫婦になったことが大きな反響を呼び、“愛の不時着婚”として注目を集めた。なお、2022年11月27日には第1子長男が誕生したことを公表している。（modelpress編集部）
