Image: 株式会社エンジョイ

2025年7月3日の記事を再編集して公開しています。

トイレに足を踏み入れた瞬間、サウナに迷い込んだのかと錯覚した…そんな惨事を今年こそ終わらせたいというときに真価を発揮するのが、今回の主役「充電式壁掛け扇風機」です。

シャツが汗で背中に張り付くより早く扇風機をサッと壁掛けして、まずはこもった空気を攪拌してみてはいかがでしょう。

設置場所やコンセントの心配が要らないミニ扇風機「充電式壁掛け扇風機」があれば、“夏の死角”に幅広く対処できそう。人の動きを賢く感知し、涼しい風を自動で届ける扇風機の魅力をまとめてご紹介していきます。

人感センサーですぐに送風開始

Image: 株式会社エンジョイ

「充電式壁掛け扇風機」の魅力の1つに、人感センサーとタイマーを協奏させた自動運転があります。ドアを開けた瞬間に微風が先制し、退出後およそ60秒（節電モードの場合）でそっと停止。「スイッチ、どこだっけ？」という一手間をセンサーが肩代わりしてくれます。

さらに2時間無検知なら主電源ごとオフ。この賢さが、バッテリー残量への小さな不安を軽減します。

壁掛けOK。狭い場所にも取り付け可

Image: 株式会社エンジョイ

壁掛けできるデザインが狭いトイレや脱衣所でも大活躍。「ここにちょっと風が欲しいんだけど、置く場所がない…」という場所にも器用に対応可能です。

取り付けは粘着フックか石膏ボード用ピンフック1本で済み、工事すら不要です。

18.2 × 16 × 11.2cmのミニマルな「充電式壁掛け扇風機」を取り付けるのは、ちょっと大きめの写真フレームを掛ける感覚に近いかも。床を占拠しないため掃除の邪魔になりませんし、出入りの際につっかえないのもスムーズです。

USB-Cケーブルで充電できる。乾電池でもOK

Image: 株式会社エンジョイ

USB-C充電 ＋ 単3乾電池という2Way電源は、スマホと乾電池ラジオを掛け合わせたような便利さがあります。

普段使いには、USB-Cケーブルで手軽に充電してコードレスで使用可能。単3乾電池4本でも、なんと最長で約13時間の連続運転が可能なので（※微弱モードで回転数が70%に低下するまでの目安時間）、たとえば、赤ちゃんのいる部屋で一晩中、やさしい風を送り続けることもできます。

このデュアル電源システムは、万が一の停電や災害時には心強い備えに。日常の快適さと、いざというときの安心感の両方を、この1台がサポートしてくれるますね。

熱中症リスクがランプで分かる

Image: 株式会社エンジョイ

さらに「充電式壁掛け扇風機」には、その場の温度と湿度から熱中症リスクをランプの色で表示する機能も搭載。色で可視化することで、より早く暑さへの対策を意識できそうです。

壁からやさしく吹き降ろす涼風は、トイレや脱衣所、ベッドサイドの“暑さの死角”から“ひんやりの休憩所”へと変えてくれこと間違いなし。

後になって「もっと早く導入していれば…」と嘆くのは、風速0mの熱気を再び体験したときかもしれません。

プロジェクト終了はもうすぐ。気になる方は以下より「充電式壁掛け扇風機」のスペックをチェックしてみてはいかがでしょう。

トイレ中・入浴後・調理時の暑さ対策。猛暑日と停電への備えにもなる充電式壁掛け扇風機 6,160円 【数量限定 30％OFF】充電式壁掛け扇風機 1点 商品をチェックする

Image: 株式会社エンジョイ

Source: CoSTORY