ÂçÃ«æÆÊ¿ 3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ 0ÂÐ3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÇÔ¤ì¤ë¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö25¡×¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î30Æü¤ÎÁ´ÂÇÀÊ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿ 3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ 0ÂÐ3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÇÔ¤ì¤ë
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£
¡¡3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬¤Ï¤¸¤ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0ÂÐ3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÉé¤±¤¿¤¿¤á¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤Ã¤Æ25¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë