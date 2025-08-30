½©ÌîÄª»Ò¡¢1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤Ë¶Ã¤¡ÖÎ®ÀÐÀÖºä¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤¬1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½©ÌîÄª»Ò¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½©Ìî¤Ï¡Ö¹±Îã¤Î¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡£Æü¡¹¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Öº£·î¤â¡¢³§Â·¤Ã¤Æ¿©»ö²ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Ï»ä¤¬´´»ö¡Ê»ý¤Á²ó¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ËÀÖºä¤ÎÉ»´î¤µ¤ó¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³§¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯ ¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄº¤¤¤Æ7000±ß¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¥é¥ó¥Á²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶Ã¤¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬¤Ê¤ó¤È11700±ß2»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¢Î®ÀÐÀÖºä¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤é¤³¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«¥¡¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£