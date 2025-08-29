正統派の英国ミステリー『警視グレイス』第1話が無料配信

世界的ベストセラーを『刑事モース』の脚本家ラッセル・ルイスが映像化した『警視グレイス』第1話が、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、8月29日（金）〜1か月限定で無料公開中！

正統派の英国ミステリー『警視グレイス』シーズン6へ更新決定 英国ブライトンを舞台に、刑事ロイ・グレイスが難事件に挑む本格 … 正統派の英国ミステリー『警視グレイス』シーズン6へ更新決定

『警視グレイス』概要＆あらすじ

英国ブライトンを舞台に、主人公グレイスが相棒と事件に挑む正統派ミステリー。

最愛の妻サンディの失踪事件に心を煩わせながら孤独な暮らしを送る一方で、熱心に取り組んできた刑事の仕事でも窮地に立たされた主人公、ロイ・グレイスを演じるのは『ホワイト・ドラゴン』や『時空刑事1973 ライフ・オン・マーズ』といった人気シリーズで知られるジョン・シム。

『警視グレイス』 第1話「届かぬ声」（2021／イギリス／88分）

監督：ジョン・アレクサンダー／ジュリア・フォード

キャスト：ジョン・シム／リッチー・キャンベル

★第2話以降は「シネフィルWOWOW プラス」で視聴可能。

■第1話「届かぬ声」あらすじ

マイケル・ニュワードは独身最後の夜を友人４人と楽しんでいた。親友で共同経営者でもある花婿の付き添い人マーク・ウォーデンは、悪天候のため出張先のジャージー島から戻れず合流できずにいた。4人はマイケルを森に連れていき、冗談で棺に閉じ込めて地中に埋める。数時間後に掘り起こす予定で、マイケルとはトランシーバーで会話していたが、車の事故に遭う。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.