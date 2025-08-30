¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥é¤¬ºÆÍèÆü¡¡½Ð»ºÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤¿¤á21Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ìÎ¥Æü
¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï30Æü¡¢½Ð»ºÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¤¬ºÆÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»72»î¹ç¤Ç8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.51¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¡£º£µ¨¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ(¤¦¤Á12ÀèÈ¯)¤·¤Æ5¾¡8ÇÔ1HP¡¢ËÉ¸æÎ¨3.97¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï20Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²óÅÓÃæ114µå¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢4»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Íâ21Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ22Æü¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¤Î1·³ºÆÅÐÏ¿¤Ï31Æü°Ê¹ß¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£