９月３日付で現役を引退する和田翼騎手（３１）＝栗東・谷＝が３０日、ラストライドを終えた。中京７Ｒで２２年１１月から所属する谷厩舎の７番人気シゲルオトヒメに騎乗して１０頭立ての９着。直線で外に出して最後方から懸命のステッキで前を追った。残念ながら届かなかったが、無事に現役生活を締めくくった。

この日、プロテクターの下に着ていたのは川田のアンダーシャツ。「将雅さんに『これ、着ろよ』と言われて」と、１７年に行われたファンの集いでドッキリを仕掛けられるなど、ファンの間では“因縁の間柄”としても知られている先輩に託されたアンダーシャツを着用して臨んだ。

１３年の騎手人生を振り返り、「長かったようでアッという間。一瞬でした。いろんな方の支えがあって、一緒に乗ってきたジョッキーとたくさんのレースで戦えて良かったです。そのレースにはたくさんの人の支えがありましたし、たくさんの馬のおかげでもあります」と感謝。「何回も涙は我慢しました。これまで経験してきたことは一生、人生を終えるまで残り続けることだと思いますし、この経験を生かして次のステップで考えたいです」と明るい表情で汗を拭った。

今後は競馬界を離れてさまざまな事業を展開する予定。「これからは（この世界の）外に出ますが、競馬が盛り上がることをできればうれしいですね」と展望を語った。近年は「二回死ぬことができるなら−運命の再構築」、「現代の家族が描く子育て〜親が共に歩み未来へ〜」など自らが執筆した著書を出版するなど活動の幅を広げており、事業の一つとして執筆活動は続けていく意向だ。

また、叔父の和田竜もこの日、ラスト騎乗の応援にスーツ姿で現れた。おいの最後の雄姿を見届け、「僕の背中を追ってこの世界に入ってきたと聞いているので、感慨深いものがあります。ケガして思うようにいかず、本人的にも悔しい思いがあると思います。ただ、馬のこと以外にもすごく勉強していますし、まだ若いですからね。こういう経験を生かして仕事すると思いますし、家族なのでどんな状況でも応援します」とエールを送った。

◇ ◇

和田翼（わだ・つばさ） １９９４年５月３０日、滋賀県生まれ。祖父が厩務員、叔父に和田竜二騎手、いとこに和田陽希騎手がいる競馬一家に育った。栗東・河内厩舎から岩崎翼として１３年３月２日のヤマニンプチタルトでデビュー（３着）。初勝利は同年５月１９日、ティボリハーモニーだった。５年目にキャリアハイとなる２８勝を挙げたものの、そこから年々勝ち星が減り、昨年、今年は未勝利。２０年に旧姓の使用取りやめを申請し、和田姓を使用。２２年秋から栗東・谷厩舎に所属。ＪＲＡ通算３２７９戦１２３勝。