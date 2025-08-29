『メンタリスト』サイモン・ベイカー出演『奥のほそ道 -ある日本軍捕虜の記憶-』 10月10日（金）より独占配信

2014年に英国ブッカー賞を受賞したリチャード・フラナガンの傑作小説を、Sony Pictures Television、Curio Picturesなど国際的な制作チームが結集し映像化した『奥のほそ道 -ある日本軍捕虜の記憶-』（原題：The Narrow Road to the Deep North）がU-NEXTにて10月10日（金）よりU-NEXTにて全話一挙独占配信決定！ 日本人キャストとして、『TOKYO VICE』『ガンニバル』などで注目を集める笠松将が難役に挑んでいる。

『メンタリスト』サイモン・ベイカー、ハリウッドを離れたら“歳を重ねること”が武器になった 人気犯罪捜査ドラマ『メンタリスト』に主演したサイモン・ベイカ … 『メンタリスト』サイモン・ベイカー、ハリウッドを離れたら“歳を重ねること”が武器になった

ブッカー賞受賞原作を豪華国際チームで映像化

太平洋戦争下、日本軍の捕虜となったオーストラリア人軍医ドリゴ・エヴァンスの半生を、戦前、戦中、戦後という3つの時代にわたって描き、戦争の極限下における人間の尊厳、記憶、そして愛と赦しを深く問う重厚なヒューマンドラマ。

若き日のドリゴを『ユーフォリア/EUPHORIA』『プリシラ』などで知られるジェイコブ・エローディが、晩年のドリゴを『ベルファスト』『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』で知られるキアラン・ハインズが演じる。また、『メンタリスト』のサイモン・ベイカーやオデッサ・ヤング（『ザ・ステアケース -偽りだらけの真実-』）、オリヴィア・デヨング（『エルヴィス』）、ヘザー・ミッチェル（『クリーバー・グリーン：型破りな弁護士』）、トーマス・ウェザーオール（『ハートブレイク・ハイ』）らが出演キャストとして名を連ねている。

『オーダー』『マクベス』のジャスティン・カーゼルが監督、『マインドハンター』のショーン・グラントが脚本を担当し、『ウェントワース女子刑務所』のジョー・ポーター、フラナガン、グラント、カーゼルらが製作総指揮を務める。

あらすじ

1943年、太平洋戦争下。オーストラリア軍の軍医ドリゴ・エヴァンス中佐は、日本軍の捕虜として泰緬鉄道の建設に従事する。死と隣り合わせの地獄のような日々の中、ドリゴを支えていたのは、故郷に残してきた禁じられた愛の記憶だった。

戦争の残酷さと若き日の情熱を対比させながら、若き日の秘めた愛、捕虜仲間との絆、そして戦後に長年連れ添う妻との間に芽生える感情という3つの異なる愛情の形を描く。一人の男の人生を通して、希望と人間性の本質に迫る。

笠松将が葛藤を抱える日本軍将校を熱演

日本人キャストとして、ドラマ『TOKYO VICE』『ガンニバル』などで注目を集める笠松将が出演！ 日本軍の捕虜収容所にて捕虜たちと対峙するナカムラ少佐を演じ、命令と個人の信念の間で葛藤を抱える難役に挑んでいる。さらに、日本語吹替版では自身による吹替も担当し、実写と声の両方で役と深く向き合っている。

笠松将よりコメント

「すごく上質で最高峰のエンターテイメントです。この作品に関わったすべての人が、誰も慢心することなく、自分のやるべきことに集中して作りました。戦争という極限の状況下で、人間はどうあるべきか。そして、その後に負った心の傷と向き合う人々の姿こそが、この作品の核となる部分だと感じています。ぜひ、皆さんのタイミングで、この物語に触れていただけたら嬉しいです」

『奥のほそ道 -ある日本軍捕虜の記憶-』（原題：The Narrow Road to the Deep North）（全5話）配信情報

【配信開始日時】U-NEXTにて10月10日（金）全5話一挙独占配信（字幕・吹替）

【配信形態】見放題／4K対応

（海外ドラマNAVI)

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.