30日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズが、9月13日（土）、9月14日（日）に札幌駅前通り歩行者天国（ホコテン）で行われるNoMapsSPORTSでバレーボール体験ブースを出展することをクラブ公式サイトで発表した。

このイベントはNoMapsSPORTSが大通のホコテンをジャックし、アスリートやパフォーマーによる各種スポーツ体験ブースが実施されるイベントで、北海道YSのバレーボール体験ブースはさっぽろホコテン南1条日之出ビル前にて行われる。

普段とは異なる街の景色を見ることができるこのイベント。選手と共にバレーボールを楽しんでみてはいかがだろうか。

参加する選手とスケジュール一覧は以下の通り。

9月13日（土）

・12:00～14:30：中谷薫、谷直也、岩崎航佑、久保下航平

・14:30～17:00：山田滉太、池田颯太、重留日向、胗澤賢

9月14日（日）

・12:00～14:30：澤口将太郎、本澤凌斗、伊庭笙弘

・14:30～17:00：吉村颯太、都築仁、伊藤樹、前田幸久、島波輝