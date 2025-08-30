¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥ì¥¢¥ëDF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ò¾·½¸¤»¤º ¡Ö»ä¤Ï¥È¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤¬¡Ä¡×¤È¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ
ÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿2026Ç¯WÇÕ¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤Ë¥¢¥ó¥É¥é¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¤ÎWÇÕ²¤½£Í½Áª¤òÀï¤¦¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
26ºÐ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿À¤³¦Åª±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¥È¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÍÇ½¤È¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ê±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Ë¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤òÁª¤ó¤À¡£
¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¿·¤¿¤Ê¹ñ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¼«ÂÎ¤â26¿Í¤«¤é24¿Í¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¡¢¤ä¤äÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï6·î¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢Åö»þ¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢¼éÈ÷¤Îµ¬Î§¤äÅØÎÏ¤ò¤½¤ì¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤òÈó¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤ËÍ½Áª¤ä¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¡¢100¡ó½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ì½Ö¤¬¡¢·èÄêÅª¤Êº¹¤òÀ¸¤à¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤¬¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òµÍ¤á¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤äÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿7¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼
WÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬ºÆ¤ÓÃÏ°Ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£