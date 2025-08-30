¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÈNiziU¤ÎÄï¡ÉNEXZ¡¦¥»¥¤¥¿¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»¶ÊâSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÚPHOTO¡Û
NEXZ¤Î¥»¥¤¥¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡ªYU¡õYUKI¤Î¡ÈÇ¼ªSHOT¡É
¥»¥¤¥¿¤ÏºÇ¶á¡¢NEXZ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖNEX2Y¤òÁÛ¤¦º£Æü¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥»¥¤¥¿¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥ë¡¼¥º¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£Ìë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·»È¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥¤¥¿¤¬½êÂ°¤¹¤ëNEXZ¤Ï¡¢8·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öa-nation 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£