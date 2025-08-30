ボクシングのＷＢＣ世界フェザー級王者スティーブン・フルトン（米国）が１０月２５日、米ラスベガスでＷＢＣ世界スーパーフェザー級王者オシャキー・フォスター（米国）に挑戦することが決定した。米専門誌「ザ・リング」（電子版）など複数の海外メディアが伝えている。

フルトンはＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王者だった２０２３年７月、井上尚弥（大橋）にプロ初の敗北（ＴＫＯ負け）を喫して王座から陥落。その後はフェザー級へ転向し、今年２月にＷＢＣ王者ブランドン・フィゲロア（米国）を判定で破って２階級制覇を達成した。フルトンが次戦で勝利を収めれば、３階級制覇となる。

メキシコの専門メディア「ＩＺＱＵＩＥＲＤＡＺＯ」は「フルトンはＷＢＣフェザー級王座を保持しており、この試合後にスーパーフェザー級に留まるか、フェザー級に戻るかを決める必要がある」「この試合後、フェザー級の状況は一変する可能性がある。ブルース・キャリントンは７月に（ＷＢＣ）暫定王座を獲得しており、フルトンがスーパーフェザー級に残留することを決断すれば、正式王座に昇格する可能性がある」と伝えた。

井上も来年以降のフェザー級転向を視野に入れているだけに、過去に対戦したフルトンの動向にも注目が集まりそうだ。