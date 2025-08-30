タレントの池澤あやか（34）が30日までに、自身のXを更新し、入籍していたことを明かした。

池澤は2006年「東宝シンデレラオーディション」で審査員特別賞を受賞。雑誌「ピチレモン」で専属モデルを務めたほか、女優としてテレビドラマにも出演。慶大卒業後、現在はIT企業でソフトウェアエンジニアとして勤務しながら、タレント活動もしている。

2022年7月に、かねてから同棲していた相手との結婚を発表。「現在は事実婚というかたちをとっています」と、事実婚であることを公表していた。

今回の投稿では「事実婚だと住宅ローンがどうしても組めず（ローンが高額ゆえ）、仕方なく一時的に入籍して姓を変更しているんですが、『銀行口座の名義を新姓に変更してください』って言われて辟易。誰だよ『今なら旧姓使用や事実婚でも生活に不便ない』って言ってたのは。絶対当事者じゃないだろ！今もなお不便！！！」と訴えた。

また、別の投稿では「これに事実婚でもペアローンOKな金融機関あるよってリプライ来るのですが、事実婚OKな金融機関でも、高額になると、事実婚と法律婚では『降りる額』が異なるんです…」と悩ましい状況を説明した。