お笑いコンビ「はんにゃ.」川島章良の元妻で、ブロガーの川島菜月さんが29日に自身のアメブロを更新。毎日飲んでいたお酒をやめたことを明かした。

川島さんは「実は毎日飲んでいたお酒をやめています！」と報告。「ことの発端はエアコンで喉をやられ治るまで大人しくしようと思ってたら、次に子が発熱しなんだかんだ5日目」とつづり、“禁酒”に至った理由を明かした。

続けて「特になんの変化もありません!!!!!!良くも悪くも変わらないということに気づいた。たぶん今ストレスがないんだと思う」と現在の心境を明かした。

さらに「前は自分の体調が悪くてもやめられなかったから。飲まないとイライラがひどくて子供たちに八つ当たりしてしまうんじゃないかと、とにかく気分を上げるために飲んでいたこともあった!!!!!!」と当時の状況を赤裸々に告白した。

最後に「お酒に飲まれるタイプじゃなくてよかった。一生付き合っていきたい仲間の1人。今の相棒はレモンサワーだな!!」とつづり、ブログを締めくくった。