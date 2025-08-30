フリーアナウンサーの中村江里子が29日に自身のアメブロを更新。9月から1年間、イタリアのミラノに移住することを報告した。

【映像】中村江里子、子どもたちの“顔出し”ショットを公開

この日、中村は「ご報告をさせてください。 9月から“1年間”、ミラノに移住をすることになりました!!」と発表。「家族それぞれの新しいチャレンジのスタートです」と心境をつづり、移住の理由については「夫の仕事のプロジェクトのためにミラノに住みます」と説明した。

また、家族での移住を決めた経緯について「フランスでは単身赴任というのは一般的ではなく家族は一緒にいるべきだという考え方が強く、私たちも家族で新しいことに一緒にチャレンジしたいと思いました」と明かした。さらに「幸い、次女が高校1年生になるというのも背中を押してくれました」とタイミングも重なったことを報告した。

一方で「そして長女と息子は…日本へと向かいます 長女は1年、息子は3ヶ月、東京で生活をします」と明かし、子どもたちと離れることに「今考えるだけでも…もう目から水分が奪われる状態です」と心境を吐露。夫との電話でのやりとりについても「第一声『悲しい…』って」と明かした。

最後に、新生活に向けて「『なんとかなる!!』って気楽に構えています。だって、フランス語全くわからないままフランスに住み始めて、26年ここにいたんだから。ちょっとやそっとのことじゃめげませんよ〜」と意気込み「かなりの時差にはなりますが、東京や南仏の様子もご報告させてくださいね」とつづり、ブログを締めくくった。