「足が長過ぎる」NiziU・マコ、美脚が際立つ肌見せワンピース姿に反響！ 「スタイルがエグい」「天使」
ガールズグループ・NiziUの公式Instagramは8月28日、投稿を更新。マコさんのオフショットを公開しました。
【写真】NiziU・マコ、美脚が際立つオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「まこちゃんかわいい 洋服良いねおしゃれ」「細いし、きれい」「スタイルがエグい」「膝から下長〜い」「いつか遭遇したら声かけて良いのかな」「このコーデ激カワ」「全てがうらやましい」「美肩に美二の腕！」「天使」「足が長過ぎる」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】NiziU・マコ、美脚が際立つオフショットに反響！
「美肩に美二の腕」マコさんは「この夏やっと着れた」とつづり、16枚の写真を投稿。黒地に白い花柄のワンピース姿を披露しました。すらりとした美脚や引き締まった二の腕が際立つスタイルで、美しい印象です。
この投稿にファンからは、「まこちゃんかわいい 洋服良いねおしゃれ」「細いし、きれい」「スタイルがエグい」「膝から下長〜い」「いつか遭遇したら声かけて良いのかな」「このコーデ激カワ」「全てがうらやましい」「美肩に美二の腕！」「天使」「足が長過ぎる」といった声が寄せられました。
「透明感すごい」同アカウントではメンバーのオフショットを多数公開しています。20日の投稿では、「最高の夏」とつづり、マコさんの自撮りショットを公開。コメントでは、「かわい過ぎる」「髪形よき！」「透明感すごい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)