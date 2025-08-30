227万円から！ トヨタ最新「全長4.5m“ちょうどいいセダン”」に大反響！ 「安いのに高級感出て見栄えがいい」「“昭和の雰囲気”で懐かしい気分」の声も！ “レトロ感”がサイコーな「カローラ」の純正コーディネートに注目！

往年の“高級車風”仕様に反響集まる！

トヨタの「カローラ」は、1966年に初代モデルが登場して以来、半世紀以上にわたり世界中で愛されてきた名車です。

2021年には世界累計販売台数が5000万台を突破し、トヨタを代表するグローバルモデルとして確固たる地位を築いています。

【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ仕様”の最新「ちょうどいいセダン」です！（30枚以上）

ファミリー層からビジネスユーザーまで幅広いニーズに応える同車は、2025年5月に行われた一部改良により、環境性能と実用性がさらに進化し、現代の技術と伝統的な魅力が融合した一台として、その魅力が高められました。

そんなカローラのなかでもセダンモデルには、レトロな雰囲気を楽しめるクラシックなアクセサリーも用意されており、それらの仕様やパーツに対して、ネット上では反響が集まっています。

一気に高級車仕様に！クラシックな装いになる純正アクセサリーとは？

現行のカローラは12代目モデルで、2018年6月に5ドアハッチバックの「スポーツ」が先行登場し、翌年の2019年9月にはセダンとステーションワゴンの「ツーリング」が加わりました。

このモデルは、トヨタのTNGA GA-Cプラットフォームを採用し、優れた剛性と快適な乗り心地を実現しています。

なかでもセダンは、低重心設計によるスポーティな外観と、日本の道路事情に適した取り回しの良さを両立しており、ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmと、都市部でも扱いやすいサイズ感が特徴です。

2025年5月の改良では、安全性と利便性が大きく向上しました。

従来はオプションだったドライブレコーダー（前方＋バックガイドモニター、簡易録画機能付き）、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）が、W×BおよびGグレードに標準装備されました。

また、Gグレードには205／55R16タイヤ、16×7Jアルミホイール、LEDフロントフォグランプが追加され、W×Bグレードにはデジタルキーとディスプレイオーディオplusが標準で搭載されています。

これらの装備は、ユーザーの利便性を高めると同時に、モダンな印象を与えます。

カローラは環境への配慮も強化しており、全モデルがハイブリッド車（HEV）に統一されました。

さらに、アクセサリーコンセントを選択した場合、給電アタッチメントが標準装備され、災害時やアウトドアでの電力供給にも対応可能です。

なお、セダンの価格帯は227万9200円から336万6000円（消費税込み、以下同）で、幅広い予算に対応しています。

カローラの魅力は、現代的な技術だけでなく、レトロな雰囲気を楽しめるカスタマイズオプションにもあります。

特にセダンモデルでは、トヨタのモデリスタブランドが提供するアクセサリーが人気です。

たとえば、フロントバンパー（5万1700円・素地）、サイドスカート（4万7300円・素地）、フロントグリルガーニッシュ（2万5300円）、サイドドアガーニッシュ（3万7400円）、ミラーガーニッシュ（1万7600円）、ドアハンドルガーニッシュ（1万3200円）といったメッキ加飾パーツが用意されており、これらは昭和の高級車を思わせる輝きを放ちます。

これらのパーツは、特にモノトーンのボディカラーと組み合わせることで、シンプルかつ上品な外観を演出し、コンパクトカーながら存在感を際立たせます。

内装においても、クラシカルな雰囲気を楽しめるアイテムが揃っています。

純正アクセサリーのハーフシートカバー（1台分1万7600円）は、レース素材を使用したデザインで、昭和のタクシーや高級車を彷彿とさせる温かみのある車内を再現します。

乗るたびに懐かしさと特別感を味わえるこのシートカバーは、日常のドライブを特別な体験に変えてくれます。

また、インテリアパネルセットには茶木目（2万4200円）とチタニウムグレイン（2万9700円）の2色があり、木目調のデザインが車内に落ち着いた高級感をもたらします。

これらのパネルをインストルメントパネルに取り付けることで、モダンでありながらクラシックな雰囲気を実現できます。

※ ※ ※

ネット上では、レトロな雰囲気を楽しめる純正アクセサリーに対して、「クラシックなアクセサリーが最高！」「昭和の雰囲気が出ていて、乗るたびに懐かしい気分になる」と、カスタマイズの魅力に惹かれるコメントも見られます。

また「メッキパーツでカスタムしたら、安いのに高級感出て見栄えがいい」「内装の木目調パネルが気に入ってる」「大人の落ち着いた雰囲気が出てイイね」と、内外装の質感を称賛する意見もあります。

ほかにも「安全装備が標準になったのは嬉しい。特にブラインドスポットモニターは運転が楽になった」と、改良モデルについて先進機能の充実を喜ぶ声や「サイズ感がちょうどいい。日本の道路でもストレスなく運転できる」と、扱いやすさを評価するコメントも見られました。