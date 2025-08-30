「日本ハム−楽天」（３０日、エスコンフィールド）

元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩が陣内智則らとともにイニング間の大型ビジョンに映り、球場が盛り上がった。

ＳＮＳでも話題になり「さや姉いてびっくりした」「やはりオーラ違うね」「てか、陣内と山本彩居るやんｗｗ」「タワーイレブンに陣内と山本彩ちゃんおる！ 番組の収録かな？」などとコメントが。「なんでエスコンにおるねん」「２人ともいるなら甲子園やろ」というツッコミもあった。

三回終了時にはバルコニーできつねダンスを踊る姿もビジョンに映ったが、陣内らは頭にきつね耳をつけていたのに対し、山本の頭にはなし。ＳＮＳでは「ここ甲子園じゃないけど（笑） でもさすがさや姉。きつね耳はつけないな（笑）」とコメントが寄せられた。

山本は前夜は阪神−巨人戦が行われた甲子園でトークショー＆乾杯イベントに出演。自身のＸ（旧ツイッター）に「甲子園でなかなかとらほー出来ず悔しい けど、森下選手とサトテル選手の２者連続ＨＲアツかった」などと投稿していた。