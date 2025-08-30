俳優・青木柚、女優・さとうほなみが３０日、都内で行われた日本・マレーシア合作映画「天使の集まる島」（堀井綾香監督）の舞台あいさつに出席した。

映画「飛べない天使」の前日譚で、ひとり青年の空想の旅を描く異国ファンタジー。ロケはマレーシア・ペナン島で行われた。

上映時間は３３分。主演の青木は「『天使の集まる島』単独で上映されると思っていなかったので、光栄です」と歓喜。さとうも「短くて、見やすくていいですよね。コーヒー飲もうかな、いや映画見ちゃおうかな」と短さを強調し、笑いを誘った。

作品にちなんで”空想の旅”について聞かれたが、２人は自分自身と向き合う時間について回答。青木は「携帯が急に壊れて」と告白。機種変更する決断をしたが「（携帯を）乗り換えている間、何もない。誰とも連絡もできない。全てを失った状態で携帯ショップに立つ３０分、俺に何が残っているんだと（と思い、自分自身と）向き合っていた」と語った。さとうは新幹線で帰京中の出来事に絡め「ずっとおなかが痛くて、自分と２時間半向き合っていました」と話していた。