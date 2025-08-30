Ã«¸ý¥¥è¥³¡¡»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ç®¤¤¡¡¥×¥í¤¬µá¤á¤ë¡ÖÀÚ¼Â¤µ¡×¤È¤Ï¡Ä
¡¡¡ÚÃ«¸ý¥¥è¥³¤Î¤´¤¤²¤ó¡ª¡©SOLO¥é¥¤¥Õ¡Û
¡¡²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬Ç®¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2019Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØPRODUCE¡¡101¡¡JAPAN¡Ù¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤½¤Î²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¡ØPRODUCE¡¡101¡Ù¤Ï¡¢¸µ¡¹´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëMnet¤ÎK¡ÝPOP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¸å¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜÈÇ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬JO1¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤ÏÀìÌç²È¤¬¿³ºº¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯·Ð²á¤òÊü±Ç¤¹¤ë¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿ÈÖÁÈ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤ÏÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¿ô¤ÎÉÔÀµÁàºî¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸å¤ËºÛÈ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó½÷ÀÈÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØBOYS¡¡2¡¡PLANET¡Ù¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥·¥ê¡¼¥º1¤Ç¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤¿¤Á¤ÇZEROBASEONE¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¤¨¤é¤¤¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡£160¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢8¿Í¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼ÏÈ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÎý½¬À¸¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë³ØÀ¸¤µ¤óÅù¥Á¡¼¥àK´Ú¹ñ¿Í80¿Í¡¢¥Á¡¼¥àCÃæ¹ñ¿Í80¿Í¤Î¹ç·×160¿Í¤¬Áè¤¦¡ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«´Ú¹ñ¿ÍÏÈ¤Ë²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ü¤Á¤Ü¤Á´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ë¡£
¡¡¿³ºº¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Î¾¡¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ù¥Í¥Õ¥¤¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ê¸Ä¿Í¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½Âç¤¤¤¡Ë¡¢´ðËÜ¤Ï¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀìÌç²È¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë8¿Í¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡²ó¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ä¡×¤È»ä¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡ÊÅêÉ¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¢ªÍýÍ³¤Ï¡Ä¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡Ë¡Ä¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Î¾§¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¤Î¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤òÆ³¤¯Ìò³ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÀÚ¼Â¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¢þ¢þ¤ÏÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÀÚ¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î¤Ë¤ÏÀÚ¼Â¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤¹¤È¡ÖÀÚ¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥«¥ó¥¸¥ç¥ë¥Ï¥À¡×¡Ö¥«¥ó¥¸¥ç¥é¥À¡×¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢°ÕÌ£Åª¤Ë¤Ï¡Öº©ÀÚ¡×¤ÈÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Öº©ÀÚ¡×¤Ïº©ÀÚÃúÇ«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê1¡ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿´¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¿ÆÀÚ¤Ê¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¡Ê2¡Ë¶¯¤¯´ê¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤µ¤Þ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Öº©ÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ê2¡Ë¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤·¡Ê°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ë¡¢¡Öº©ÀÚ¤Ë¢þ¢þ»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¼«ÂÎ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡ÖÀÚ¼Â¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸À¤¦¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¸³¼Ô¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¤ä±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£