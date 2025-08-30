¡Ú¸¶ºÚÇµ²Ú¡Û¡ÖºÇ¹â¤Î22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×ÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È-Dive in Wonderland-¡Ù¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤µ¤ó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤µ¤ó¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【原紗友里】「最高の22歳になっちゃいそう」誕生日サプライズに感激
ËÁÆ¬°§»¢¤Ç¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È1Ç¯Á°¤Ë1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¼¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¡£²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É ¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡È¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É ¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ë°§»¢¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ ¡È¡ÖÈ¬Åè¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢È¬Åè¤µ¤ó¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Ç¤è¡ª¡É¤È¡¢¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£
¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ ¡È¤É¤ì¤òÈ¬Åè¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÃµ¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê±éµ»¤¬¼«Á³¤Ç¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡É ¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢È¬Åè¤µ¤ó¤Ï ¡È¤ä¤Ã¤¿¤¡¡ª¡É ¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬ ¡È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¸¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬¤½¤³¤éÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¤½¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É ¤È¡¢¥Ï¥í¥×¥í°¦Á´³«¤Î²óÅú¡£
¥Þ¥¤¥«¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÍ·±àÃÏ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡É ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê¡¢È¬Åè¤µ¤ó¤Ë¡Èº£ÅÙ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Í¡Á¡É¤È¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ï ¡È38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¡¢¤¢¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¥ë¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡É ¤È¡¢¸×ÅÞ¤é¤·¤¤°ì¸À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¿¹Àî¤µ¤ó¤¬ ¡ÈËÍ¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤Þ¤¿²¼Ñî¾å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡É ¤È¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ç ¡È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢²ñ¼á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÈ¬Åè¤µ¤ó¤¬ ¡È¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡É ¤È²£Æþ¤ê¤·¤Æº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬ ¡ÈÌîµå¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡É¤È¡¢ÌîµåÃÌµÁ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¡¢¡É º£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ªÃý¤ê¤Ç¤¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É ¤È¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¸¶¤µ¤ó¡£º£·î26Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È ¡È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ºÇ¹â¤Î22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡É ¤È¡¢´¶·ã¡£22ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¡È¤¢¤Î...·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤¿¤¤¡É¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
