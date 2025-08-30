阪急電車でカービィと一緒に出かけよう！星のカービィ×阪急電鉄のコラボレーションが開始

関西のおでかけにはかかせない阪急電車。星のカービィと阪急電鉄のコラボレーションがついにスタート！阪急電鉄にてラッピング列車『カービィ号』が登場します。電車内の装飾も可愛らしいカービィたちの世界観一色に染まっており、車内は可愛らしいカービィたちの世界観一色に染まり、どこにカービィがいるのか探すのも移動中の楽しみになります。神戸線・宝塚線・京都線で異なるデザインにも大注目です。関西でのおでかけは、阪急電車とカービィと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

阪急電鉄にてラッピング列車『カービィ号』が登場！！

乗務員室にもカービィたちが添乗しております。

（大阪梅田方）

（神戸三宮・宝塚・京都河原町方）

神戸線・宝塚線・京都線で1編成ずつ運行。ヘッドマークや装飾は各線限定デザインになっております。

極上!ととのう!癒やされる! ｢リッチモンドホテル仙台｣のプライベートサウナ付きルーム宿泊

中吊り広告も特別なカービィの世界観一色に

車両内の中吊りポスターも、カービィとゲーム内の世界観を彷彿させるような、カラフルなデザインのポスターで装飾。

移動中の車窓からの景色も一層楽しく感じられるような賑やかな装飾です。

電車の窓やドアの装飾にも、可愛らしいカービィやワドルディの姿を見ることができます。

車両と車両をつなぐ窓にもカービィたち

神戸線の列車の窓にはkobeの文字と、阪急電車の帽子をかぶったカービィが列になっている様子を発見。電車内のカービィを探すのも移動中の楽しみになりました。

到着駅までの案内表示もカービィの世界観一色に染まります。

乗車中、次の駅の案内表示には駅名とともにカービィや仲間たちがランダムに登場し、知らせてくれます。

異なる車両のデザインにも大注目！

ラッピング列車『カービィ号』、お出かけにて阪急電車を利用の際はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

運行期間：2025年8月22日（金）～2026年3月17日（火）