＜義母、妊婦に生もの強要＞義父「鳥刺し美味しかった？」義母との一件を説明すると…【第4話まんが】
私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）でハヤトの実家に帰省をしています。義母が予約をしてくれた看板メニューが鳥刺しのお店で、鳥刺しを食べなかったところ義母が怒って帰ってしまいました。私を悪者扱いするハヤトを説教してくれたのも、義母に対して苦言を呈してくれたのも、店主さんだったのです。ハヤトは店主さんの意見を聞いて考えてくれたようで、義実家ではなくホテルに泊まることになりました。
ハヤトが荷物を取りに行く間に、義父が帰宅しました。
鳥刺しを食べるのは妊娠しているのでやめたと伝えました。義父は「ああ！ そうだったんだ！ 妻のときなんてだいぶ昔のことだから、すっかり忘れていたよ！ じゃあ違うところを予約すればよかったね。申し訳なかったな〜」と、すぐに謝ってくれました。
義母の開き直ったような態度に怒りでいっぱいになりました。
酔ってるのはわかるけど、いくらなんでもひどい言い草だと思います……！ 義父も「いい加減にしなさい！ 水飲んで！」と言い、義母の悪態に憤慨しているようでした。
ハヤトと一緒にホテルへ泊まるために、義実家の前で荷物を取りに行ったハヤトを待っていました。
すると仕事帰りのなにも知らない義父と鉢合わせすることに。
義母の失礼な発言や話し方からすると、先に帰ってお酒を飲んでいたのでしょう。
いくら酔っぱらっているとはいえ、あまりにひどい言い方に私も腹が立ちました。
いつもならこのままなにも言いませんが、店主さんのかっこいい姿を見た私は、義母にひと言言ってやりたくなったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
