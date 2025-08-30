¡Ú´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¡ÛÂç¾¦Âç¤ÎéðÀîÂç¤¬³«ËëÀï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡5·î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤âÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë
¡¡¡þ´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡Âç¾¦Âç4¡½3Âç±¡Âç¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡Âç¾¦Âç¤ÎéðÀîÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬³«ËëÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾¦Âç¤Ïº£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢ÌÁµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£éðÀî¤Ï5·î20Æü¤ÎÂç·ÐÂçÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ21Æü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç³ØÂ¦¤Ï5·î28Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÆ±Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢éðÀî¤Ï6·î10Æü¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ç¼áÊü¡£Ìµ´üÄä³Ø¤¬²ò¤«¤ì¤¿7·î26Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÀ¥µÁÏÂ´ÆÆÄÂå¹Ô¤ÏéðÀî¤¬Éüµ¢¤·¤¿ºÝ¡Ö¡È¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¤è¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÉüµ¢¸å¤Î¡ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»È¤¦¤Ù¤¿Í´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤«¤é¤Ï¡¢5·î21Æü¤«¤é7·î20Æü¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤Î¼«½Í´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤Ë¹âÀ¥Âå¹Ô¤Ï¡Ö³«Ëë¥²¡¼¥à¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£