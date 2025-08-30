池袋・東京芸術劇場を中心に１０月１日〜１１月３日、舞台芸術祭「秋の隕石（いんせき）２０２５東京」が開催される。

芸術と現実との関係を強く意識したプログラムが組まれているといい、アーティスティック・ディレクターの岡田利規は、「ここにないものがやってきて、そのことによって何かが起こることを『隕石』という言葉に託した。一つ一つの作品が隕石」と語る。

オープニング公演は野外パフォーマンス「現実の別の姿／別の現実の姿」。小説家の市川沙央、ユーチューバーでもある小説家ダ・ヴィンチ・恐山、振付家の手塚夏子の３人が岡田の企画意図を受けて台本を書き、パフォーマーには３人いずれかの台本が渡されるが観客にはどれが誰に渡されたかは明示されない、という実験的な作品だ。

１０月１〜５日には岡田作・演出の新作ダンス兼演劇作品「ダンスの審査員のダンス」を上演する。哲学的思考を交えながら身体を駆使したユーモアあふれる作品となるという。

他に注目は、子どもがいる女性俳優のサークル「うたうははごころ」によるコーラス演劇「劇場版☆歌え！踊れ！育て！ははごころの庭〜子供服は輪廻（りんね）です〜」、海外からの招致作品「Ｍａｒｙ Ｓａｉｄ Ｗｈａｔ Ｓｈｅ Ｓａｉｄ」など。（電）０３・６８１２・１６６３。