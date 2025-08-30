¸òÈÖ¤Ë¡ÖÄÌ¹Ô¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤â¡ÄÏ©¾å¤Ç½÷À¤ÎÂÎ¿¨¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç¼«¾Î67ºÐÃË¤òÂáÊá=ÀÅ²¬¸©·Ù
ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î67ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¾Î¤ÇÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(67)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï8·î30Æü¸áÁ°11»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤Ë¼ê¤ÇÂÎ¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ïÄ¾¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡ÖÄÌ¹Ô¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¡¢ÃË¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¾¯¤·²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ËÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£