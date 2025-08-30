元サッカー日本代表GKでタレント本並健治（61）が30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に、妻で元サッカー日本代表FWのタレント丸山桂里奈（42）と出演。テレビ番組に登場する際の定番コールを探していると庄司智春にアドバイスを求めた。

番組最後、藤本美貴はスタッフから出されたメッセージを読みあげ「本並さんから庄司さんにお願いがあるそうです、って書いてあるよ」と伝えた。本並は「庄司さん、『ミキティー！』ってあるじゃないですか？ あれで笑いがドーンとくるじゃないですか？」と質問してきた。

庄司は「いや、きてないですよ」とあっさりと否定。本並は「あれみたいになんかないかな、と思って」と、つかみのあるコールがないことの悩みを打ち明けた。庄司は「いらないでしょ。絶対、いらないよ」と却下。本並はうろたえ「えっ、いらない？」と聞き返すと、藤本が「芸人さんの悩みみたい」とツッコんだ。

すると丸山が「この前、イベントで一緒になったときに『ミキティー！』って言ってたじゃん。（本並を指さして）『あれだよな』って言ってた」と庄司の「ミキティー！」に感銘を受けていた話をした。

藤本は大爆笑。庄司は苦笑して「絶対、違う」とあきれて「桂里奈〜！、って言っても一緒ですもんね」とボヤいた。藤本が「『キーパー』生かしたの、何かない？」と問うと、庄司も「キーパーで一番言うのことは、試合中に？」と試合中のコーチング（大声での指示）について聞いた。

本並は「“キーパー”ですね。センタリングとか上がってくるじゃないですか。僕が出ていって“キーパー”って言わないとディフェンスとぶつかってつんで」と説明。藤本が「僕がとるんで“キーパー”ね」と話すと庄司は「じゃ、いいじゃないですか…キーパーーー！、で」と大声でキメ言葉のように叫んだ。

丸山は「それしかないかもしれない」とノリノリで、藤本は「2人でやってみてほしい。だって、（丸山を指さして）自分のあるじゃん」と勧めると、丸山は「いつものヤツね」と応じた。

庄司がMC風に「丸山桂里奈さん、本並健治さんです」と紹介すると、丸山が「しかく、さんかく、丸山です」と言った直後に本並が「キーパーーーー！」と両手を広げて大声で叫んだ。藤本は「アハハハ、いい、いい」と大ウケだったが、庄司は冷静に「ポジション、言ってるだけじゃねーか」とツッコミを入れた。