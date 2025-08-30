12星座占い★2025年9月の運勢「双子座（ふたご座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「双子座（ふたご座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「双子座（ふたご座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
双子座（ふたご座：5月21日〜6月21日）
全体運
マイペースに過ごし、現状を見直すことがテーマな月です。今月は改めて自身のキャリアと向き合い、計画を立てる機会が出てきそうです。焦らずに一つひとつ丁寧に進めていくことが大切になりそうです。
恋愛運
友達付き合いから恋愛に発展したり、誰かを紹介されたりなど、身近なところで意外な出会いがありそうです。オンラインゲームを始めてみるのも良さそうです。
仕事運
徐々に忙しさが目立ってきそうです。集中力が高まりやすいので調子良く進めることができそうですが、疲れには注意をしましょう。
ワンポイントアドバイス
休日の過ごし方はインドア系がおすすめです。映画鑑賞やゲームなど、好きなことをしてリラックスをしましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/