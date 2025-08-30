Ê¿¾¾¸¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¡±é²ÎÂè7À¤Âå¡¡Åì³¤ÂåÉ½¤Ï²¶¤À¡ª¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¾¡Éé¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÊ¿¾¾¸¿Í¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦Åì½½¾ò¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥À¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤â¤¦Æ¨¤²Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£30ºÐ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¾¡Éé¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾¸Å²°È¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡Ê¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¤¥á¥ó³Ø±à¤Ê¤ó¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¥«¥é¥ª¥±ÆÀÅÀ²¦·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ22Ç¯¤Ë¤Ï¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¡Ö¼ÞÇ®¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó±é²Î¡¦²ÎÍØ¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½µ´Ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£²óËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢8·î27Æü¤ËÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¤¥á¥ó¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°¦ÃÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åì³¤»°¸©¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ò¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¾¸Å²°¤«¤é¾ÈÌÀ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½àÈ÷¤ÏËüÁ´¡£´é¤ÎÁ°¤Ë»Ø¤Ç´Ý¤òºî¤ë¡Ö¥á¥é¥á¥é¥Ý¡¼¥º¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ì¾¾ÎÌ¤Äê¤Î³«µÓ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤¬ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀéÍÕ¸©¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó·¯¤¬µí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºë¶ÌÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ê¿¿ÅÄ¡Ë¥Ê¥ª¥·¯¤Ï¼ç¤Ë½ÂÃ«¤È·ÃÈæ¼÷¤È¹ñÆ»246¹æ¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¤Ì¦¡Ê¤æ¤¦¤È¡Ë·¯¤ÏÂçºå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢º£¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾¸Å²°¡£¡×
¡¡ÂÐ¹³¿´¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤·¤Æ¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¡Ö±é²ÎÂè7À¤Âå¡×É®Æ¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£