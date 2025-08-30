¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡Ä¡×¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡¢¾×·â¤ÎµÕÊý¸þÃÆ¤Ë¹¤¬¤ëº¤ÏÇ¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤èÃÆÆ»¡×
ºå¿À¡½µð¿Í
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ç34¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤Àµ°Æ»¤ØÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¬Æþ¤ë¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£2-4¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó1»à¡¢µð¿Í¡¦ÂçÀª¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤êº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¡£µÕÊý¸þ¤Ø±¿¤ó¤À2»î¹çÏ¢È¯¤Î34¹æ¥½¥í¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÎÌîµåÀìÌçX¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£·Ú¡¹¤Èº¸ÍãÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°ì·â¤Ë¾×·â¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤ó¡×
¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇµÕÊý¸þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤èÃÆÆ»¡×
¡Ö²¼¼ê¤·¤¿¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤ÎÂÇµå¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤è¤¯µÕÊý¸þ¤ËÊü¤ê¹þ¤á¤ë¤Ê¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£8²ó¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3-4¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë