¡¡¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÁÊ¤¨µì°ÂÇÜÇÉ¡È¼ÂÌ¾OK¡É¤Ï3¿Í¤Î¤ß¡Ä5¿Í½°¤â¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¹øºÕ¤±¤Î¾ð¤±¤Ê¤µ
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ï¤·¤Ü¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿ØÍ×µá¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢»¿Æ±¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡ÖµÌ¾¡×¡Ö¸øÉ½¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ê¡ÖÆüÏÂ¸«¤¹¤ë¡×¡Ê¼«Ì±Ãæ·ø¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤«¤é¡È¼ó¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âÀÐÇË¤ò¤ª¤í¤¹¡É¤È¶¯¹Å¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¾®ÎÓ»ËÌÀ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤Ï29Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÁíºÛÁª¤òÁá´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÉûÂç¿Ã¤ò¼¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£28Æü¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ½á°ìË¡Ì³À¯Ì³´±¤âX¤Ë¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¡ÖÂç¤¤¯·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¡¢¼Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄãÄ´¤À¤Ã¤¿È¿ÀÐÇËÇÉ¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¼Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ç¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ØËÜµ¤¤Ç¤ª¤í¤¹³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢2¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÏÀª¤¤¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´±Å¡»ö¾ðÄÌ¡Ë
¢£¡È¼Ç¤É½ÌÀ¥É¥ß¥Î¡É¤Ê¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡×¤³¤È¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤â¤¤Î¤¦¤ÎBSÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ë¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¡ÊÁ°ÅÝ¤·¤Î½ñÌÌ¤Ë¡Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êÌó10¿Í¤â¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Á°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê£¿ô¤Î¼ã¼êµÄ°÷¤âÅöÁªÆ±´ü¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤Î¼«Ì±Ãæ·øµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°Õ»×³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØµÌ¾¡Ù¡Ø¸øÉ½¡Ù¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹¹ÔÉô¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿´ÉÍý°Ñ¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØµÌ¾¡Ù¡Ø¸øÉ½¡Ù¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¤è¡£¾®ÎÓÉûÂç¿Ã¤â¿ÀÅÄÀ¯Ì³´±¤â¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Áá¡¹¤È¼«Ê¬¤«¤éÌ¾½Ð¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¸å¤â¡È¼Ç¤É½ÌÀ¥É¥ß¥Î¡É¤ÏÂ³¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡È¥É¥ß¥Î¡É¤È¤Ê¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ç¡¢º£¸å¡¢È¿ÀÐÇËÇÉ¤¬°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼«Ì±µÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾®ÎÓÉûÂç¿Ã¤È¿ÀÅÄÀ¯Ì³´±¤ÎÈ¯¸À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¿¦Ì³¤òÅê¤²½Ð¤¹²ÄÇ½À¤ò¼«¤éÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¡¢ÅÞ´´Éô¤Ë¡ØÈà¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢´³¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤È¤âÎäÀÅ¤Ç¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê´í¸±¤òËÁ¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÞ½ÅÄÃ¤¬Èà¤é¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢¸À¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£2¿Í¤È¤âµì´ßÅÄÇÉ½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤«¡£¹¶ËÉ¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤À¡£
