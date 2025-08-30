Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¡¡ÌîÊÕ»³±§ÃèÅÅÇÈ´ÑÂ¬½ê¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¡¡Ä¾·Â45¥áー¥È¥ë¤ÎÅÅÇÈË¾±ó¶À¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤â¡ÚÄ¹Ìî¡¦ÆîËÒÂ¼¡Û
Æîº´µ×·´ÆîËÒÂ¼¤Ç30Æü¡¢¹ñÎ©Å·Ê¸ÂæÌîÊÕ»³±§ÃèÅÅÇÈ´ÑÂ¬½ê¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ÑÂ¬½ê¤Î³èÆ°¤äÅ·Ê¸³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÑÂ¬½ê¤Ïº£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î±Ç²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÄ¾·Â45¥áー¥È¥ë¤ÎÅÅÇÈË¾±ó¶À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥³¥Ê¥ó¤Î±Ç²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê°ÜÆ°Âæ¼Ö¤¬½¤Íý¤µ¤ì¤Æ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£