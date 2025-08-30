°ÂÃ£Í´¼Â43ºÐ¡¢ÎÃ¤ä¤«¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥É¥¥Ã¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Û¤ó¤È¤Ï10Âå¡©¡×¡Ö¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬2025Ç¯8·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤é¤·¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤ì¡ª¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ë¤¤¡¢½ë¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤ì¡ª¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Û¤ó¤È¤Ï10Âå¡©²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþÁõ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£