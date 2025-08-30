ËÜÊÂ·ò¼£»á¡¡ºÊ¡¦´Ý»³·ËÎ¤Æà¤È¡Ö¶¦±éNG¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÍê¤ó¤À²áµî¡¡¡Ö¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¤È¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡ËÉ×ºÊ¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤²¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ËÜÊÂ»á¤¬ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤À¤±¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢´Ý»³¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÆ°¤¯ÈÏ°Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¸ß¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍí¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¡¢ÂÐ·è´ë²è¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´Ý»³¡£ËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤Åª¤Ê¤³¤È¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤¬¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Î´Ý»³¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤º¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÂ»á¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¡¢1²ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡È¶¦±éNG¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤à¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤â¹ðÇò¡£Æ£ËÜÈþµ®¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¾¡Éé¤Ë¿¿·õ¤Ê´Ý»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£