¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹0¡½3¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬»¶È¯3°ÂÂÇ¤Çº£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤È±ç¸î¤Ê¤¯º£µ¨3ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï25¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¤Î»ºµÙÀ©ÅÙ¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤«¤éÉüµ¢¸å½éÅÐÈÄ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤«¤éÃæ6Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢4²ó2»à°ìÎÝ¤«¤é6ÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï5ÈÖ¥â¥ì¥Î¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï93.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó150.8¥¥í¡Ë¤È¥·¡¼¥º¥óÊ¿¶Ñ¤«¤é1.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó2.7¥¥í¡ËÄã²¼¡£µåÂ®Äã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Öº£½µ¤Ï¤«¤Ê¤êË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Á´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ËÎÏ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ïº£Æü¤Î¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤¿¤À¤±¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¿çÌ²¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤Ë°¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡£Áê¼ê¤¬¹©É×¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¹â¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â®µå¤ò³°¤ËÅê¤²¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤Îµå¼«ÂÎ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÇÛµå¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡£¼¡¤Ï½¤Àµ¤¹¤ë¡£¥â¥ì¥Î¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢Äã¤á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥¹¥Í¥ë¤ÎµåÂ®Äã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£º£½µ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤ä¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¥¿¥ó¥¯¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Â®µå¤ÎµåÂ®¤Ï¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎíÉõ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¼¡²ó¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£