¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡ª¡Ö¿Ê·â¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¡íÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ëÆü¡í
¿·À¸¡¦Æ£Àî¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ë¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¡¢ÃæÌîÂóÌ´(¤¿¤¯¤à)¡Ê29¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤¬Íí¤ß¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¥ì¡¼¥¹¤Ïº´Æ£¤Î°ì¿ÍÎ¹¡£ÂÇÅÀ²¦¤ò¥¯¥ê¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Îº´Æ£¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊå¡Ê30¡Ë¤¬Áè¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅðÎÝ¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤É¼çÍ×ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤âºå¿ÀÀª¤¬¤Û¤ÜÆÈÀê¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î2.05¡£»Ä¤ê28»î¹ç¤Ç£²°Ì¤Ë14¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¿ô»ú¤Ï£¸·î26Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ö£´ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡×¹½ÁÛ
°Å¹õ»þÂå¤ÇÍ£°ì¡¢£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¡Ç92Ç¯¤Ë14¾¡¤òµó¤²¤¿¥Þ¥¤¥¯ÃçÅÄ¤³¤ÈÃçÅÄ¹¬»Ê»á¤Ï¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÁà½ÄË¡¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö£¸·î£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çµß±ç¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÅòÀõµþ¸Ê(¤¢¤Ä¤)¡Ê26¡Ë¤òÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤°»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤Ë´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÁª¼ê¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éÆó·³Íî¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ºå¿À¥Õ¥¡¥óÎòÈ¾À¤µª¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿-¤ÎµÈ°æÌ¯»Ò»á¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò·ã¾Þ¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Îºå¿À¡¢ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£8·î15Æü¤«¤é¤Îµð¿Í¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤â¤½¤¦¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë»î¹ç¤Çº´Æ£¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤òÆó¤Ä¹¥Êá¡£¥é¥¤¥ó±è¤¤¤Î¥Ð¥ó¥È¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤³¤Î¡íµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡í¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡µå»ù¤¬»î¹ç¸å¤Î´ÆÆÄ²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡Øºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÈ°æ»á¤Ï¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Îºå¿À´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÊªÀÅ¤«¤½¤¦¤ÊÂç»³¤ò¤â¥¤¥¸¤ë¡í°¥¬¥¡í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈþ½÷¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò»£¤é¤ì¤¿¿¹²¼¤ò¡¢µå»ù¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¡ØÊ¸½Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¡í°¥¬¥¡í¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£»Íµå¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤«¤é£µ°Ì¤Þ¤Çºå¿ÀÀª¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¥Ù¥¹¥È10¤Ë£¶¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤âÃÇ¥È¥Ä£±°Ì¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤ì¤Ð¿ÊÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¡£¤³¤ì¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡íºå¿À¤ò³Ú¤·¤ß¡í¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢µåºÝ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
µå»ù¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²¬ÅÄ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¡Ö¸ÀÍÕÎÏ¡×¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿Áª¼ê¤ò·è¤·¤Æ¥¯¥µ¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¾Á°¤Îµó¤²Êý¤âÀäÌ¯¡£ÇßÌî¤äÌÚÏ²À»Ìé¡Ê31¡Ë¤é¹µ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¼çÎÏ¤è¤êÀè¤Ë½Ð¤·¤ÆÆüº¢¤Î½àÈ÷¤òË«¤á¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¹µ¤¨¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ø¤ªÁ°¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¾¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÈ°æ»á¡Ë
ÂåÂÇ¤äÂåÁö¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ã¼ê¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Áª¼ê¤Î¤ä¤ëµ¤¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎºÓÇÛ¡¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¶áËÜ¤äº´Æ£¤é¼çÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËµÙ¤Þ¤»¡¢¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡Ê30¡Ë¤ä¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ê31¡Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î´äºêÍ¥(¤¹¤°¤ë)¡Ê34¡Ë¤Þ¤Ç¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àî¿¬»á¤ÏÊÌ¤Î°Õ¿Þ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÌî¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÍâÇ¯¤ËÈèÏ«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤·¤¿ÍâÆü¡¢µå»ù¤ÏÜÆ»Þ(¤µ¤«¤¨¤À)Íµµ®¡Ê27¡Ë¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ûË¾Ì´(¤Î¤¾¤à)¡Ê22¡Ë¡¢ÃæÀîÍ¦ÅÍ¡Ê21¡Ë¡¢°æÄÚÍÛÀ¸(¤Ò¤Ê¤»)¡Ê20¡Ë¤é¼ã¼êÌî¼ê¤òÈ´Å§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Åê¼ê¿Ø¤Î¶ÐÂ³ÈèÏ«¡¢¶áËÜ¤Î£Æ£Á¡¢º´Æ£¤ä¿¹²¼¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡¢¥Ý¥¹¥ÈºäËÜ¤Î°éÀ®¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ø´ø´±¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¤½¤ÎÀè¡£À±ÌîÀç°ì»á¤â²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢Æ£Àîµå»ù¤Ï¸×¤ÎÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡£
