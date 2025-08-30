すでにチームの主力となっている藤田（右）。（C）Getty Images

　現地８月29日に開催されたブンデスリーガ第２節で、今夏に日本代表MF藤田譲瑠チマが加入したザンクトパウリがハンブルクと敵地で対戦した。

　藤田が３−４−１−２のダブルボランチの一角で先発したザンクトパウリは、19分にCKからアダム・ジュビガワのゴールで先制する。

　さらに60分には藤田がセンターサークル付近から絶妙なスルーパスを供給。これに抜け出したアンドレアス・ホウントンジが相手GKをかわしてゴールに流し込んで追加点を奪取。このまま２−０で勝利を飾った。
 
　試合後、ドイツメディア『Get German Football News』が、この一戦に出場した選手たちを採点。ブンデス初アシストを記録した日本人MFにはチーム最高タイの「７点」を与えて、このゲームのマン・オブ・ザ・マッチにも選出。以下のように賛辞を贈っている。

「23歳のMFは中盤で精力的にプレーした。ホウントンジのゴールをアシストし、優れたパス能力を発揮しただけでなく、守備面ではタックル成功率100パーセント、インターセプト３回、カバーリング８回を記録している。移籍金350万ユーロ（約４億5000万円）でザンクトパウリに加入したことを考えれば、来夏にブンデスリーガの上位クラブに移籍しても不思議ではないだろう」

　ここまでの開幕２戦でともにフル出場を果たしており、すでにチームの主力となっている藤田。さらなる活躍に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

